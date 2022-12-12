بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 4ر44 نقطة ليبلغ مستوى 60ر7411 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 60ر0 في المئة.

وتم تداول 143 مليون سهم عبر 7714 صفقة نقدية بقيمة 7ر49 مليون دينار (نحو 5ر150 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5676 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 2ر79 مليون سهم عبر 2949 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار (نحو 5ر51 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر57 نقطة ليبلغ مستوى 91ر8252 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 7ر63 مليون سهم عبر 4765 صفقة بقيمة 6ر32 مليون دينار (نحو 7ر98 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر15 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5837 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 1999 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(السورية) و(سنام) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(تجاري) و(وطني) و(آلافكو) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات ()امتيازات و(عقار) و(الرابطة) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.