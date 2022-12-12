سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

سمو ولي العهد يستقبل وزير الطاقة السعودي ورؤساء وفود مجلس وزراء منظمة “أوابك”

12 ديسمبر، 2022
0 36 دقيقة واحدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم السادة أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.

المصدر
كونا
الوسوم
12 ديسمبر، 2022
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“زين” الشريك الاستراتيجي لـ “ونتر وندرلاند الكويت”

12 ديسمبر، 2022

فرق الإطفاء سيطرت على حريق مطعم في منطقة الشويخ

12 ديسمبر، 2022

وزارة الدفاع تضيف 3 خدمات جديدة إلى تطبيق “سهل”

12 ديسمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني

12 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى