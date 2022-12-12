سمو ولي العهد يستقبل وزير الطاقة السعودي ورؤساء وفود مجلس وزراء منظمة “أوابك”

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم السادة أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.