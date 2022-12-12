بنك الخليج.. الأقرب إلى المجتمع في 2022

في إطار حرصة على ترسيخ مبادئ الاستدامة، نجح بنك الخليج خلال عام 2022 في تحقيق الكثير من الإنجازات، جعلت منه الأقرب إلى المجتمع والأكثر تنوعاً في تنظيم البرامج والفعاليات المنتقاة، التي تلبي طموحات الجمهور والعملاء.

وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير ” نفتخر بكوننا كنا الأقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعملاء البنك بشكل خاص، على مدار العام الجاري، إذ حرصنا على التواجد معهم وبينهم في مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة للبنك “.

وأضاف: “تطبيقاً لاستراتيجيته الخمسية قدم بنك الخليج نموذجاً أكثر تميزاً للاستدامة في 2022، وذلك في إطار حرص البنك على دعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والاقتصادي، والبيئي، من خلال مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على المجتمع “.

وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية كانت وستظل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج، التي تستهدف دعم المجتمع، وتعزيز الوعي والثقافة والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية والبيئية.

واستعرض الأمير إنجازات إدارة الاتصالات المؤسسية التي أظهرت تفوق بنك الخليج في القيام بمسؤولياته المجتمعية على أفضل صورة، وتمثلت فيما يلي:

بنك الخليج

ماراثون بنك الخليج.. الأكبر في الكويت

شهدت النسخة الثامنة من ماراثون بنك الخليج إقبالاً قياسياً العام الجاري، من خلال مشاركة أكثر من 11 ألف متسابق، من 107 جنسيات، منهم نحو 2000 متسابق من خارج الكويت، ما يرسخ مكانة الماراثون باعتباره الأكبر في الكويت، وأحد أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية بالبلاد والوحيد المصنف عالمياً.

أول تحدي على الطرق الوعرة

في إطار دعمه المتواصل لفئة الشباب، وحرصه توفير البيئة الآمنة لممارسة رياضتهم المحببة، أطلق بنك الخليج الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت، للتحدي على الطرق الوعر ” Off Road Challenge “، بمشاركة العشرات من هواة ومحترفي هذه الرياضة، وبحضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية.

أول مؤتمر حول الموضة المستدامة

نظم بنك الخليج أول مؤتمر للاستدامة في الأزياء والموضة بالكويت” OUD FASHION TALKS “، لدعم المصممين الكويتيين الشباب، بمشاركة نخبة من المصممين وخبراء الأزياء العالمين والكويتيين، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمهتمين والصحفيين المتخصصين في الأزياء والموضة، ونظراً للنجاح الكبير للمؤتمر قرر بنك الخليج تنظيم الفعالية سنوياً .

فعاليات رمضانية ناجحة

حققت الفعاليات المجتمعية والخيرية التي نظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الفضيل نجاحاً ملحوظاً، إذ تنوعت ما بين فعاليات رياضية وصحية تناسب مختلف أفراد العائلة “Gulf BANK Fit”، إلى جانب توزيع وجبات إفطار صائم وتقديم المساعدات للأسر المتعففة والغارمين واللاجئين، فضلاً عن إحياء العادات الكويتية الأصيلة مثل نقصة الخميس وتوزيع المياه والمرطبات في العشر الأواخر.

شراكة مع ” إنجاز “

جدد بنك الخليج الشراكة الطويلة الناجحة مع جمعية انجاز الكويتية، ليبدأ عام جديد في دعم ورعاية الشباب الكويتي، لاسيما من خلال “برنامج الشركة” 2022، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى.

الشريك الإستراتيجي المصرفي لاتحاد طلبة أميركا

شارك بنك الخليج كشريك استراتيجي مصرفي لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلاب الكويت في أميركا، وحرص البنك على تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات والجوائز للطلاب المشاركين، إلى جانب إقامة ديوانية لتسهيل متابعة الطلاب لمباريات كأس العالم، كما أطلق أغنية ” دوم فخرنا”، للتعبير عن اعتزاز المجتمع بشبابه في الداخل والخارج.

Let’s talk business

ضمن مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ودعمه المتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اختتم بنك الخليج الموسم الثاني من بودكاست “”Let’s Talk Business، والذي تضمن 10 حلقات جديدة تتضمن قصص نجاح مميزة لروّاد الأعمال والمبادرين الشباب، تم خلالها استعراض تجاربهم وأبرز محطاتهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.

دعم المرأة

من منطلق دعمه المتواصل لتمكين المرأة شارك بنك الخليج في المبادرة العالمية«Orange the World» التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، واستمرت على مدى 16 يومًا، حيث أضاء البنك مبناه الرئيسي باللون البرتقالي طوال أيام الحملة .

كما نظم مجموعة من الفعاليات التوعوية والعروض للسيدات بمناسبة الشهر التوعوي بسرطان الثدي، ووفر لهن خصومات وعروض حصرية بالتعاون مع مجموعة من المستشفيات والشركاء في القطاع الطبي، إلى جانب تنظيم “واكاثون” بمشاركة العديد من موظفي البنك والجمهور في حديقة الشهيد وندوة تعريفية بالمرض.

ورعى بنك الخليج حلقة نقاشية نظمتها جمعية سوروبتمست ، حول القيادات النسائية في السلك الدبلوماسي، وذلك بحضور قيادات من السلك الدبلوماسي الكويتي، والعديد من سفيرات الدول العربية والأجنبية في البلاد.

تفاعل واسع على وسائل التواصل

لاقت جهود بنك الخليج المتواصلة للتفاعل مع المجتمع نجاحاً قياسياً في 2022، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن البنك من زيادة عدد متابعيه على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي بنسبة تجاوزت 10% في 2022 مقارنة مع العام السابق، فيما شهدت التفاعلات من تعليقات وردود وإعادة مشاركة زيادة كبيرة .

وتضمنت حملات التفاعل مع الجمهور نشر الأخبار والأنشطة التي تهم المتابعين، وتنظيم فعاليات كبرى رياضية واجتماعية لترسيخ مكانة البنك المجتمعية” community GB “، إلى جانب مسابقات لتوزيع الهدايا التذكارية الموقعة من كبار النجوم(Memorabilia GB)، وكذلك مسابقات) GB competition) للفوز بجوائز نقدية.

إطلاق سلسة Masterclass GB

في إطار جهوده المتواصلة للتفاعل مع المجتمع، أطلق بنك الخليج سلسلة نوعية من فصول”Masterclass GB “، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وتضمنت السلسلة مجموعة من الفصول، كل منها في تخصص معين، يتولى تقديمه خبير متخصص في هذا المجال، بهدف تطوير إمكانيات المشاركين وزيادة مهاراتهم، من خلال تعلم وممارسة مهارات جديدة.

مسابقة ” فانتسي” بمناسبة كأس العالم

في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور اهتماماتهم، أطلق بنك الخليج مسابقة “فانتسي”، اللعبة الأكثر رواجاً بين عشاق ألعاب المحاكاة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بمناسبة تنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم، بإجمالي جوائز بلغ 5 ألاف دينار.

بنك الخليج يشارك في فعاليات شهر البيئة 2022

في إطار جهوده المتواصلة لتفعيل مبادئ الاستدامة على كافة المستويات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، شارك بنك الخليج في فعاليات شهر البيئة 2022، التي نظمها المركز العلمي تحت عنوان “الاستثمار في كوكبنا”، وشارك عدد من موظفي البنك في عمليات التنظيف تحت الماء بالقرب من جزيرة كُبر.

وقام البنك بالتعاون مع شركة Enviroserve المتخصصة في إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير بالتخلص الآمن من 22.3 طن نفايات إلكترونية في 2022، شملت التخلص من 9.6 طن من النفايات إلكترونية، تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر مكتبية /محمول، وطابعات، وشاشات، وماكينات عد العملة وتليفونات أرضية، وغيرها من الأجهزة الالكترونية.

راع ماسي لبطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة

شارك بنك الخليج راعي ماسي لبطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت في يناير الماضي، وذلك في إطار حرصه على دعم كافة الفعاليات الوطنية، التي تستهدف الحفاظ على التراث العربي والكويتي، لاسيما أن بطولات جمال الخيول العربية، أصبحت ملتقى لأهل الفروسية والخيل بالكويت، وباقي دول المنطقة والعالم.

التقرير الثاني للاستدامة

تماشيا مع المعايير والإرشادات العالمية لتعزيز الشفافية، فيما يخص القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، فإن بنك الخليج بصدد إصدار تقريره السنوي الثاني للاستدامة، تحت عنوان “بناء مؤسسة مستدامة”، والذي يسلط الضوء على دعم البنك لتسريع أجندة الاستدامة الوطنية وتنفيذ رؤية الكويت 2035.

مشاركة فاعلة في حملة ” لنكن على دراية”

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، واصل بنك الخليج جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية ” لنكن على دراية “، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، من خلال فعاليات ومسابقات متنوعة، وأخبار تم نشرها في كافة وسائل الإعلام التقليدي، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، وتوج ذلك بإنتاج أغنية “قوله لا واحم نفسك وحسابك” حصدت الكثير من المشاهدات.

مبادرة للاستدامة البيئية

يطلق بنك الخليج خلال أيام مبادرة للاستدامة البيئية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات التعاونية، بهدف تغيير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة استخدامها، وذلك بهدف الحفاظ على بيئة الكويت من التلوث.