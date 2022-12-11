الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دعم المجلس لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

11 ديسمبر، 2022
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الحجرف بمقر أمانة المجلس برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الأيرلندي مايكل بيري.

وذكرت الأمانة انه تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات التحركات السياسية الخاصة بجهود إحلال السلام في اليمن من خلال الحل السلمي والسياسي وجهود البعثة الهادفة إلى إحراز تقدم فعال في تنفيذ اتفاق (الحديدة).

من جهته أكد الدكتور الحجرف الدور الفعال للبعثة في دعم الحوار بين الأطراف اليمنية والسعي لإيجاد طرق للوصول إلى تنفيذ كامل لاتفاق الحديدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في هذا الشأن مثمنا دور البعثة الساعي لتخفيف حدة التوترات والوصول الى حلول سياسية لخفض التصعيد والتحديات لتحقيق السلم والأمن في اليمن.

المصدر
كونا
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11 ديسمبر، 2022
0 33 دقيقة واحدة

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