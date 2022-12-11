خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر ترتبط بالعلاقات الثنائية

11 ديسمبر، 2022
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ترتبط بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال استقباله سفير قطر لدى المملكة بندر العطية.

وبينت الوكالة انه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
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11 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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