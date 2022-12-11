متسابقان كويتيان يحرزان المركز الاول في فئتين ببطولة الإمارات للدراجات المائية

حقق المتسابقان احمد الدواس وابنه راشد كأسي المركز الاول في بطولة الامارات للقدرة والتحمل للدراجات المائية في فئتين من السباقات التي اختتمت اليوم الأحد في ابوظبي.

وأعرب المتسابق احمد الدواس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته لتحقيق كأس المركز الاول في فئة المخضرمين وابنه راشد ذات المركز في فئة الواقف حيث كانت المشاركة تضم اكثر من 50 متسابقا يمثلون النخبة في هذه الرياضة.

واثنى الدواس على حسن تنظيم البطولة من خلال احترافية نادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية وباشراف اتحاد الامارات للرياضات البحرية لا سيما الالتزام بالجوانب الفنية والتنظيمية “الامر الذي أسهم في نجاح البطولة وظهورها بالصورة المأمولة”.

وقال الدواس إن مشاركتهم خلال الاسابيع الماضية في اكثر من بطولة “كان لها الاثر الكبير في ادخالنا في أجواء البطولة وأسهم في تحقيق هذه المراكز المتقدمة والمميزة”.

وذكر انهما سيغادران بعد غد الى تايلاند للمشاركة في البطولة الدولية السنوية التي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من ال14 حتى ال18 من الشهر الجاري حيث تعتبر ثاني اكبر بطولة للدراجات المائية بعد بطولة العالم في الولايات المتحدة وتحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة ال(آي.جيه.أس.بي.آيه).

يذكر ان المتسابق راشد الدواس قد حقق قبل اسبوع المركز الاول في فئة (ون.جي.بي) في الجولة الختامية لبطولة موسم الامارات 2022 لسباقات المضمار.