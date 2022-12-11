الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن تطوير “حقل الدرة” المشترك

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الأحد مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم لتطوير (حقل الدرة) بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة خالد العتيبي في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري.

وأضاف العتيبي أن هذه المذكرة تهدف إلى إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.

وأفاد بأن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسي من الغاز يوميا و 84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.

وبين أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرةالواقع في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.