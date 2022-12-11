وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

وزير الدفاع يوجه بإعداد تقرير مفصل حول الخلل الفني الذي أصاب إحدى طائرات الكاركال التابعة للقوة الجوية الكويتية

11 ديسمبر، 2022
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أصدر وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله الصباح توجيهاته بالعمل على إعداد تقرير مفصل حول الخلل الفني الذي أصاب إحدى الطائرات التابعة للقوة الجوية الكويتية يوم الخميس الماضي، مع بيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع مثل هذا الخلل وما إن كانت من النوع الاعتيادي أم غير ذلك.

وتأتي توجيهات الوزير تأكيدا منه على حرص واهتمام وزارة الدفاع في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على حياة منتسبيها، وتحقيقاً منها لمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف الحوادث الفنية التي قد تقع في عموم قطاعاتها العسكرية وما يترتب عليها من اتخاذ لكافة الخطوات والاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن دون تساهل أو تهاون

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11 ديسمبر، 2022
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