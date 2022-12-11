وزيرة الشؤون تستقبل الوفد الكندي

وزيرة الشؤون تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له

11 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

بحثت وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة في البغلي تبحث مع وزير التنمية الدولية الكندي “هارجيت سنغ سجان” والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الصلة.

وتطرقت الوزيرة البغلي إلى الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مجال تعزيز وتمكين المرأة وحماية الطفل وصونه من كل أشكال الاذى وتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبه أعرب الوزير الكندي عن إعجابه بالتجربة الكويتية وما تقدمه من خدمات عديدة في مجال تمكين المرأة وحماتها والمساعدات الإنسانية لدول العالم.

المصدر
وزارة الشؤون
الوسوم
11 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الأركان”: خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاركال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية

11 ديسمبر، 2022

فرق الإطفاء أخمدت حريق مصنع في منطقة الري

11 ديسمبر، 2022

“وزارة الشؤون” توقع عقد اشراف لتنفيذ مشروع انشاء وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية

11 ديسمبر، 2022

“الخدمة المدنية”: الاحد 1 يناير عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية

11 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى