وزيرة الشؤون تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له

وزيرة الشؤون تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له

بحثت وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة في البغلي تبحث مع وزير التنمية الدولية الكندي “هارجيت سنغ سجان” والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الصلة.

وتطرقت الوزيرة البغلي إلى الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مجال تعزيز وتمكين المرأة وحماية الطفل وصونه من كل أشكال الاذى وتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبه أعرب الوزير الكندي عن إعجابه بالتجربة الكويتية وما تقدمه من خدمات عديدة في مجال تمكين المرأة وحماتها والمساعدات الإنسانية لدول العالم.