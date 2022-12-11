التربية: فتح باب التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلاب لغير محددي الجنسية والمحتاجين للمدارس العربية

أعلن مدير إدارة الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص ونائب الصندوق الخيري أ. منصور المنصور عن فتح باب التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلاب لغير محددي الجنسية والمحتاجين للمدارس العربية فقط وذلك في مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص اعبتاراً من يوم غد الاثنين الموافق 2022/12/12 ولمدة أسبوعين، على أن يكون التقديم في أيام العمل الرسمي من الأحد إلى الأربعاء.

وأوضح المنصور في تصريح صحفي بأن المتقدم يجب أن تتوافر لديه شروط القبول وهي وجود بطاقة صالحة للطالب والأب والأم، وشهادة ميلاد الطالب أو بلاغ الولادة، بالإضافة الى صورة من أخر مؤهل دراسي للطالب الناجح، وكشف حساب أخر 3 شهور، وصورة من عقد الإيجار مع مطابقة الأصل وشهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة، على أن تقدم الطلبات عبر الموقع الرسمي لإدارة التعليم الخاص.

وذكر المنصور أنه وبعد التسجيل على الموقع، يجب على مقدم الطلب حجز موعد عبر منصة (متى) ومراجعة الإدارة العامة للتعليم الخاص الكائنة بمنطقة مبارك الكبير لاستكمال الاجراءات.