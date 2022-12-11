وزارة الشؤون الاجتماعية

“وزارة الشؤون” توقع عقد اشراف لتنفيذ مشروع انشاء وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية

11 ديسمبر، 2022
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أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية مسلم السبيعي اليوم الأحد عن توقيع عقد الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وانجاز وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية.

وقال السبيعي في تصريح صحفي إن المشروع الذي تستغرق مدة تنفيذه 18 شهرا يأتي في إطار حرص لجنة المشروعات التعاونية الوطنية على الاسهام فى المشاريع التي تخدم المجتمع الكويتي بكافة شرائحة الى جانب مشاركة مساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في شغل أوقات فراغ الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا وتدريبهم على تصنيع (الروبوتات) والمشاركة في المسابقات الدولية اضافة الى تدريب الطلبة على الأعمال الحرفية البسيطة.

وأوضح أن قيمة الاشراف على تنفيذ المشروع بلغت نحو 86 الفا و500 دينار كويتي في حين بلغت قيمة توقيع العقد مع مقاول تنفيذ المشروع ما يقارب 4 ملايين و300 الف دينار كويتي.

وأفاد بأن المشروع سيقام على مساحة 10 الاف متر مربع في محمية الجهراء بالتعاون مع لجنة المشروعات التعاونية الوطنية والهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية و(منظمة ملست) مشيرا إلى أن المشروع يتكون من مسرح وصالة متعددة الاغراض وقاعات تدريب ومكاتب إدارية وقاعات.

المصدر
كونا
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11 ديسمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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