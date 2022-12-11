“الإعلام” وجمعية المهرجانات توقعان اتفاقية لإنشاء المنصة الالكترونية السياحية “اكتشف الكويت”

وقعت وزارة الإعلام ممثلة بقطاع السياحة اليوم الاحد مع الجمعية الكويتية للمهرجانات اتفاقية لانشاء مشروع المنصة الالكترونية لعرض الفعاليات والانشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت).

وقال وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع السياحة سعود الخالدي في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية ان هذه المنصة ستسلط الضوء على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية في المجالات المختلفة لتكون مرشدا للزوار السياح من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف الخالدي ان المنصة تزخر بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة وتعد إحدى العلامات الواعدة بتفعيل النشاط السياحي بابرازها وتسليطها الضوء على الفعاليات اعلاميا وترويجيا.

وأكد ان الكويت تولي اهتماما بالغا لتنشيط السياحة من خلال العديد من الاتفاقيات الاقليمية والمحلية والمشاريع والأنشطة والفعاليات القادرة على ان تكون جاذبة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والتجارية والرياضية وغيرها.

وبين ان قطاع السياحة في وزارة الاعلام وبتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يسعى الى التقاء الارادات وتناغم السياسات وتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار المحلي بإقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية أكثر من 30 قطاعا اقتصاديا متصلا بها مما يشكل فرصة كبيرة لتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية.

ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد في كلمة مماثلة ان منصة (اكتشف الكويت) المزمع اطلاقها تزامنا مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية في فبراير المقبل تسعى الى تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الخارجية عبر توفير منصة تعرض الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية والرياضية بأرجاء الكويت.

وقال العبيد ان هذا المشروع يأتي ترجمة لعمل الحكومة الكويتية والقرارات التي اتخذتها في تنشيط الاقتصاد ومنها المحور الاجتماعي والسياحي والترفيهي والشراكة المجتمعية مشيرا إلى تعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في تنفيذ واطلاق مشروع المنصة منها الخطوط الجوية الكويتية والمجمعات التجارية والجامعات وغيرها.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد المطيري ان الكويت تتمتع بالمقومات السياحية والبنية التحتية التي تجعلها “بامتياز وجهة سياحية عائلية بدرجة فريدة حيث انها تتمتع بالمغامرات على رمالها وأيضا سياحتها الثقافية متمثلة بالمرافق الثقافية المميزة منها دار الاثار الاسلامية وجزيرة فيلكا ومتحف الكويت الوطني وغيرها”.

وأشار المطيري إلى أن الكويت تتميز ايضا بسياحة التسوق التي تجمع على أراضيها الأسواق التراثية واعرق العلامات التجارية العالمية وأحدث المجمعات التجارية على مستوى المنطقة.

وأكد ان منصة (اكتشف الكويت) تسعى لدعم استراتيجية الكويت عبر استقطاب المهرجانات العالمية التي لها منافع تنموية وسياحية وتشجيع السياح من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتيين علاوة على تطوير البنية التحتية السياحية.

يذكر ان الجمعية الكويتية للمهرجانات أشهرت في ابريل من العام الماضي ومتخصصة في مجال المهرجانات والسياحة والترفيه وتسعى لان تكون إحدى الجمعيات المتخصصة في هذا المجال على المستويين الخليجي والمنطقة العربية.