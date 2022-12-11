سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السويسري بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة آلان بيرسيه الرئيس المنتخب للاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة آلان بيرسيه الرئيس المنتخب للاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.