بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.13 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 13ر6 نقطة ليبلغ مستوى 01ر7456 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر136 مليون سهم عبر 6601 صفقة نقدية بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر51 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5688 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 100 مليون سهم عبر 3954 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 2ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 43ر8310 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 4ر36 مليون سهم عبر 2647 صفقة بقيمة 15 مليون دينار (نحو 4ر45 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر94 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5852 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 6ر1 في المئة من خلال تداول 7ر82 مليون سهم عبر 2948 صفقة نقدية بقيمة عشرة ملايين دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (تجاري) و(فيوتشر كيد) و(أصول) و(عقار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (السورية) و(إيفا فنادق) و(الأنظمة) و(سينما) الأكثر انخفاضا.