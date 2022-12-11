السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يوسف صالح العثمان ورئيس مجلس إدارة الجمعية راشد عوض الهطلاني وأمين سر الجمعية عبدالله سليمان الكندري وأعضاء مجلس الإدارة فيصل عبدالمحسن الطبيخ وصباح مبارك الجلاوي وعبدالوهاب مشاري الفارس وفهد طلق العازمي ورئيس اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور فالح راشد العازمي ومراقبي الحسابات الدكتور علي عويد رخيص وناصر خليف العنزي.