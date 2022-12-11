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البنك الكويتي للطعام ينجز مشروع “كسوة الشتاء” لـ600 يتيم داخل البلاد

11 ديسمبر، 2022
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أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إنجاز مشروع (كسوة الشتاء) للأيتام المشمولين برعايته والبالغ عددهم 600 يتيم داخل البلاد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المشروع يعد أحد أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع الكويتي لاسيما انه يرسم البسمة على وجوه الأيتام ويخفف أعباء الحياة عن أهاليهم.

وأوضح الأنصاري ان آلية التوزيع تمثلت بتوزيع كوبونات مشتريات على أولياء الأمور لشراء كسوة الشتاء بالإضافة إلى توزيع مساعدات مادية شهرية مبينا ان هذا المشروع استفاد منه 150 يتيما عام 2020.

وأكد سعي البنك الدائم الى عمل الخير وتخفيف المعاناة عن الفئات المحتاجة في المجتمع لافتا إلى أن البنك يمتلك فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري ولاستقبال طلبات الأسر المتعففة للتعرف على احتياجاتهم وذلك من خلال منصاته الالكترونية.

المصدر
كونا
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11 ديسمبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

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