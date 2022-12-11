ارتفاع سعر الذهب عند 1797 دولارا للاونصة الاسبوع الماضي بعد تحسن بيانات العمل الامريكية

ارتفاع سعر الذهب عند 1797 دولارا للاونصة الاسبوع الماضي بعد تحسن بيانات العمل الامريكية

ارتفعت اسعار الذهب بنهاية الاسبوع الماضي لتغلق عند 1797 دولارا امريكيا للاونصة وذلك بعد صدور بيانات العمل الامريكية التي اظهرت انخفاضا مستمرا في نسبة البطالة بالتوازي مع استقرار نسب التضخم.

وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية ان مؤشر (اسعار المنتجين) في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3 في المئة في نوفمبر الماضي على اساس شهري حيث جاء اعلى من التوقعات البالغة 2 في المئة ما دفع الذهب للحفاظ على مكاسبه التي حققها منذ اكثر من عشرة ايام.

واشار التقرير الى ترقب المحللين لصدور بيانات (مؤشر اسعار المستهلكين) خلال الاسبوع الحالي وبيان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) حيث سيتأثر الذهب بشكل مباشر صعودا او نزولا اعتمادا على هذه البيانات.

واوضح ان التضخم الامريكي سيكون اكثر اعتدالا بحسب توقعات المراقبين مما سيؤثر في قرارات (البنك المركزي) بخصوص رفع الفائدة “وإذا قامت الولايات المتحدة بتقليص وتيرة رفع الفائدة فمن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تعزيز سعر الذهب في السوق العالمي”.

واكد ان الذهب يبقى أداة مهمة للتحوط على الصعيد العالمي ما يجعل اسعاره تتجه للاعلى مع كل حركة صعود لمؤشرات التضخم مشيرا الى ان المستثمرين يفضلون الاستثمار بعقود الذهب عند وجود حالة من عدم اليقين في السوق العالمي.

وذكر ان العقود الاجلة للذهب (تسليم شهر فبراير 2023) صعدت بنسبة 5ر0 في المئة او ما يعادل 20ر9 دولار امريكي لتسجل 7ر1810 دولار للاونصة في حين استقر مؤشر الدولار الامريكي عند 79ر104 نقطة امام سلة العملات الرئيسية الاخرى.

وعن السوق المحلي قال التقرير ان سعر المعدن النفيس اغلق عند 8ر17 دينار للجرام الواحد (عيار 24) في حين سجل عيار (22) مبلغ 3ر16 دينار اما الفضة فأغلقت عند 279 دينارا للكيلوجرام.