تسجيل زيادة بنشاط بركان لاسكار في تشيلي

تسجيل زيادة بنشاط بركان لاسكار في تشيلي

11 ديسمبر، 2022
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سجّل بركان لاسكار الواقع على بُعد 1600 كيلومتر من سانتياغو في شمال تشيلي، زيادة في نشاطه البركاني السبت، ما أدّى إلى حدوث زلزال وظهور عمود من الدخان بارتفاع ستّة آلاف متر.

وذكرت الإدارة الوطنيّة للجيولوجيا والصناعة التعدينيّة في بيان أنّ بركان لاسكار ثار الساعة 12,36 (15,36 بتوقيت غرينتش) السبت بعد إرساله إشارة زلزاليّة.

وأضافت في بيان أنّ هذه الزيادة في النشاط البركاني للاسكار نتج منها “عمود بركاني ارتفع بحسب الأقمار الصناعية على علوّ 6000 متر فوق فوّهة البركان”.

وقرّرت السلطات رفع مستوى الإنذار البركاني بالقرب من لاسكار، من اللون الأخضر إلى الأصفر، وفرضت شريطًا أمنيًّا بطول خمسة كيلومترات في محيط البركان. ويعني اللون الأصفر أنّ البركان يشهد نشاطًا غير مستقرّ، مع تسجيل انفجارات طفيفة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تضرّر في البنية التحتيّة. لكن قرية تالابر، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا من البركان، أُعلنت فيها حالة التأهّب استعدادًا لعمليّة إخلاء محتملة.

المصدر
أ ف ب
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11 ديسمبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

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