دولة الكويت تتعهد بتقديم مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ

أعلن القائم بالأعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي عن تعهد حكومة دولة الكويت بتقديم مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار أمريكي لصالح صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للعام 2023.

جاء ذلك في بيان ألقاه القائم بالأعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الحدث السنوي رفيع المستوى للتبرع لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

وأشار العنزي إلى تقديم دولة الكويت مساهمة مالية لهذا الصندوق منذ عام 2008 مما جعلها من بين أكبر 25 مانحا لهذا الصندوق منذ تأسيسه وذلك انطلاقا من إيمانها بدور وأهمية صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وجدد دعم دولة الكويت القوي للصندوق وأعماله مؤكدا أن ما يشهده العالم من آثار إنسانية مدمرة ناشئة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض يستدعي مضاعفة التنسيق والتعاون الدولي لحشد التمويل ودعم عمل صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بشكل مشترك.

وقال المستشار العنزي إن التنسيق والتعاون سيمكن الصندوق من تقديم الاستجابة لهذه الاحتياجات بأسرع وقت ممكن وإنقاذ حياة الأرواح المهددة وضمان عدم تجاهل وترك أي منكوب ومتضرر.

وأعرب عن تقديره وامتنانه العميقين لعقد هذا الحدث السنوي الهام مثمنا في ذات الصدد جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيل الأمين العام للشؤون الانسانية مارتين غريفيث التي يبذلونها في سبيل تعزيز دور الأمم المتحدة في الاستجابة الانسانية السريعة والفعالة للمتضررين في الوقت المناسب.

وأعرب العنزي عن شكره لجميع العاملين في مجال الاغاثة في منظومة الأمم المتحدة على عملهم لضمان إيصال المساعدات الانسانية على الرغم من التحديات الجسام.

وأوضح أن الصندوق استطاع الاستجابة للعديد من الحالات الانسانية في أكثر من 100 دولة منذ إنشائه في عام 2006 وساهم هذا العام في تخفيف المعاناة الانسانية عن عشرات الملايين من الأشخاص في مختلف دول العالم إزاء التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم اليوم.

وأشار العنزي إلى التحديات المتعلقة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة واستمرار النزاعات.