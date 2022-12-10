رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو إلى “تعبئة عامة” للقضاء على شلل الأطفال

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، خلال منتدى دولي السبت إلى “تعبئة عامة” من أجل “القضاء” على شلل الأطفال في إفريقيا حيث يتراجع تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.

بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يتم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال ضد شلل الأطفال. وساهم هذا الوضع في انتشار المرض بالعديد من الدول الإفريقية، بحسب وثيقة رسمية نشرها “منتدى التلقيح والقضاء على شلل الأطفال في إفريقيا” المنعقد في مدينة ديامناديو الجديدة قرب العاصمة السنغالية دكار.

يشارك رئيسا رواندا وغينيا بيساو بول كاغامي وعمر سيسوكو إمبالو ومسؤولون وخبراء دوليون ومنظمات دولية في المنتدى الذي ينظمه الزعيم السنغالي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي.

وقال ماكي سال “هناك تراجع في التطعيم الأساسي في كل مكان في إفريقيا” في حين أن “شلل الأطفال، وهو مرض مقعد وقاتل، يتطلب اهتمامًا خاصًا”.

وأضاف الرئيس السنغالي “تم القضاء على فيروسات شلل الأطفال البرية، ولكن للأسف، باتت المكاسب مهددة مع تفشي أوبئة في السنوات الأخيرة (في بعض البلدان الإفريقية). وهذا يدل على هشاشة المكاسب” والحاجة الملحة إلى “تعبئة عامة للقضاء على شلل الأطفال في إفريقيا” من خلال التطعيم.

وأضاف “الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر والدعوة حتى لا يترك أي طفل”، وحضّ على إنتاج لقاحات في القارة.

شلل الأطفال مرض شديد العدوى، إذ يغزو الفيروس الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللًا دائمًا. وغالبًا ما يصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة، ولكن يمكن لأي شخص لم يتم تطعيمه أن يصاب به.