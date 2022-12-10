النصيري يسجل هدف المغرب في شباك البرتغال

مونديال 2022: المغرب أول بلد إفريقي وعربي في نصف النهائي

10 ديسمبر، 2022
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بلغ المنتخب المغربي لكرة القدم الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بتغلبه على البرتغال 1-صفر  السبت أول بلد عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحاً القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي. ويلتقي “أسود الأطلس”في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع الفائز من ربع النهائي الآخر بين إنكلترا وفرنسا حاملة اللقب.

المصدر
أ ف ب
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10 ديسمبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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