“التقدم العلمي”: الأسبوع الأول من فعاليات “شهر العلوم” شهد اقبالا كبيرا من مختلف الشرائح المستهدفة

“التقدم العلمي”: الأسبوع الأول من فعاليات “شهر العلوم” شهد اقبالا كبيرا من مختلف الشرائح المستهدفة

قال منسق فعاليات (شهر العلوم) التي تنظمها مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور فهد زمان إن الفعاليات التي انطلقت بداية الشهر الجاري شهدت حتى الىن إقبالا اقبالا كبيرا من مختلف الشرائح المستهدفة لاسيما الأسر والأطفال والناشئة.

وقال زمان في تصريح صحفي اليوم السبت إن (شهر العلوم) يأتي احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل زاهر.

وأوضح أن الفعاليات تقام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ويمكن متابعة جدولها عبر الحسابات الرسمية للتقدم العلمي للنشر والمركز العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أن (شهر العلوم) انطلق بافتتاح معرض (مصور الحياة البرية للعام – متحف التاريخ الطبيعي لندن) الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي ويعرض 100 صورة مختارة من 50 ألف صورة مشاركة في واحدة من أعرق مسابقات تصوير الحياة البرية في العالم.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للتقدم العلمي للنشر (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) الدكتورة ليلى الموسوي في تصريح مماثل إن المعرض يحكي قصة كوكب تحت الضغط ويسلط الضوء على التحديات الملحة التي نواجهها والعمل الجماعي الذي يتعين علينا القيام به.

وأضافت الموسوي أن موعد إطلاق المعرض اختير بعناية إذ جاء الافتتاح غداة انطلاق المؤتمر ال15 للأطراف (COP15) في اتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال الذي يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مبينة أنه سيتعين على المشاركين بالاجتماعات الاتفاق على كيفية إنقاذ أكبر عدد ممكن من النظم الإيكولوجية من الدمار ووضع خطة عمل للحفاظ على الطبيعة.

وتضمن الأسبوع الاول عدة فعاليات منها مشارك الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور سلطان السالم في فقرة (لقاء مع عالم) متحدثا عن تحديات البحث العلمي وطموحاته فيما أقيمت في (مسار البيئة) ورشة تعليمية ترفيهية نظمها فريق الغوص الكويتي لتعليم الأطفال مخاطر النفايات البحرية والشباك الأشباح.

كما شهد إطلاق فريق عدسة البيئة الكويتية دورة جديدة من سفراء الطبيعة لتدريب الطلبة الجامعيين على تصوير الطبيعة اضافة إلى (مسار البيولوجيا والطب والصحة العامة) لقاء مع الأستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور الجراح محمد جمال تحدث فيه عن البحث العلمي الطبي ومناهجه وآلياته وغيرها من الفعاليات.