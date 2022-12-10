وزيرة الشؤون تؤكد حرصها على تلمس سبل دعم المنتج الوطني والارتقاء به

وزيرة الشؤون تؤكد حرصها على تلمس سبل دعم المنتج الوطني والارتقاء به

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم حرصها على تلمس سبل دعم المنتج الوطني والارتقاء به، لاسيما الزراعي منه.

وقالت الوزيرة البغلي في تصريح صحفي عقب جولة في معرض المنتجات الوطنية الأول لدعم المنتجين الكويتيين ان ذلك الحرص والاهتمام يأتيان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة بذل كل الجهود وتعاون جميع الجهات لدعم وتطوير المنتجات الوطنية بما يعود بالنفع على الجميع ويساهم في دفع عملية التنمية في البلاد.

وأضافت أن وزارة الشؤون تدعم جميع المبادرات الانتاجية الوطنية وتحرص على تسهيل جميع الاجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في صالح المنتج المحلي بما ينعكس على مصلحة المنتجين والمستهلكين.

واشادت الوزيرة البغلي بعد أن استمعت لاراء ومتطلبات المنتجين والمزارعين الكويتيين بالمنتج الوطني الزراعي مشيرة إلى ما يتمتع به من سمات التميز والجودة العالية والسعر التنافسي.

واعربت عن شكرها لاتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومجلس إدارة جمعية العديلية على تنظيم المعرض الذي يستمر يومين داعية إلى تطبيق التجربة في جميع المحافظات حتى تعم الفائدة جميع سكان الكويت.