وزير الصحة: الأمن الدوائي خط أحمر ونعمل على مدار الساعة لتوفير الأدوية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أن قضية الأمن الدوائي “خط أحمر” وهي أولى أولوياتنا مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتوفير الأدوية.

وقال الدكتور العوضي في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية إنه تم الربط الالكتروني لأربعة مستشفيات و117 مركزا صحيا وذلك لضبط عملية صرف الأدوية.

وأضاف أنه تم تشكيل أكثر من لجنة في إدارة المستودعات والقياديين في الصحة للعمل على مدار الساعة لتوفير الأدوية مشيرا إلى أنه وقال قام بالأمس مع قيادي الوزارة بزيارة ستة مستشفيات عامة وزيارة أقسام الحوادث والجراحة العامة للاطلاع على عملية صرف الأدوية في صيدليات الطوارئ وتوفر البدائل لها.

ودعا المرضى والمراجعين اذا تعرضوا لهذه المشكلة في الصيدليات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات السؤال عن البديل مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير المنظومة الدوائية وتعزيز المخزون.