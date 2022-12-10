الشرطة الألمانية

احتجاز رهائن في مركز مدينة دريسدن في ألمانيا

10 ديسمبر، 2022
0 15 أقل من دقيقة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، حدوث عملية احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن. وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق “ألتماركت-جالاري”.

وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضا.

وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت). ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق.

وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.

المصدر
دويتشه فيله
الوسوم
10 ديسمبر، 2022
0 15 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

واشنطن تعلن مساعدات جديدة لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد المسيّرات

9 ديسمبر، 2022

بوريل: النزاع يظهر افتقار الاتحاد الأوروبي لقدرات دفاعية “حيوية”

8 ديسمبر، 2022

بوتين يؤكد أن روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة

8 ديسمبر، 2022

عزل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو واعتقاله وتنصيب نائبته

8 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى