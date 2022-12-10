وزير الصحة أحمد العوضي متحدثا بماراثون (أقدر)

وزير الصحة: حريصون على توجيه ومؤازرة “شركاء الوطن” من متعافي المخدرات

10 ديسمبر، 2022
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أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت حرص الوزارة ممثلة بمركز علاج الإدمان على توجيه ومؤازرة (شركاء الوطن) من متعافي آفة المخدرات للمضي قدما نحو الاستمرار بطريق مكافحته والتعافي منه.

جاء ذلك في تصريح للوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الماراثون الرياضي الذي ينظمه مركز علاج الإدمان بعنوان (أقدر) بمشاركة عدة جهات منها وزارة الداخلية والحرس الوطني وبنك الدم المركزي.

وقال الوزير إن هذا المارثون يعد مشاركة مجتمعية تهدف الى تأهيل المتعافين ومتابعتهم وإشراكهم في المجتمع مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الآفة بكل السبل المتاحة.

من جهته قال مدير مركز علاج الإدمان عادل الزايد في تصريح مماثل ل(كونا) إن قضية المتعافين وبحث سبل دعمهم لا تقل أهمية عن الرسائل التوعوية لمخاطر تعاطي المخدرات إذ إن المركز يحرص على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للهم بما يعزز من ثباتهم واكتمال تعافيهم.

انطلاق ماراثون (أقدر) برعاية وحضور وزير الصحة وتنظيم مركز علاج الإدمان

وأضاف الزايد أن مارثون (أقدر) يوجه رسالة تؤكد أن متعافي المركز “قادرون على تجاوز هذه الآفة والتغلب عليها” مؤكدا أن الإرادة الذاتية المتزامنة مع الخدمات الصحية وفق الأسس العلمية ستساعدهم على تجاوز أي عقبات محتملة.

وأوضح أن جهود الدولة جدية في مجال مكافحة هذه الآفة وذلك عبر تشكيل لجان تابعة لمجلس الوزراء تهدف الى القضاء على المخدرات ومتابعة قضايا متعاطيها وشؤونهم.

من جانبه قال المسؤول الرياضي بالماراثون العقيد أحمد الدريع ل(كونا) إن شعار الماراثون (أقدر) يحمل في طياته رسالة إيجابية تساعد على تجاوز المتعاطي للمصاعب مؤكدا أن المتعاطين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع إذ لا بد من إدماجهم في مرحلة أولى لمكافحة هذه الآفة.

جانب من المشاركين بالماراثون
المصدر
كونا
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10 ديسمبر، 2022
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