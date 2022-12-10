سفارة الكويت بالدوحة تهيب بالمواطنين الراغبين بزيارة قطر برا الحصول على تصريح دخول مسبق

أهابت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة بالمواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة دولة قطر عبر المنفذ الحدودي البري الحصول على تصريح دخول مسبق قبل سفرهم حيث إنه لن يسمح لغير الحاصلين على هذا التصريح بالدخول إلى الأراضي القطرية.

وأوضحت السفارة أنه يمكن الحصول على تصريح الدخول المسبق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية MOI.GOV.QA.

‏ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال طلب المساعدة أو الرغبة بالاستفسار على هواتف الطوارئ التالية:

0097433341200

0097451078337

0097451080921.