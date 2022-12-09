تيتي يترك تدريب البرازيل بعد الخروج من المونديال

أعلن المدرب البرازيلي تيتي رسميا رحيله عن السيليساو ، بعد إقصائه في ربع النهائي من قبل كرواتيا.

حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح ، بعد 120 دقيقة انتهت بالتعادل 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين معا في “المدينة التعليمية”. . الملعب ، في افتتاح دور الثمانية للنسخة الحالية لكأس العالم. قطر 2022 “، ليصبح المنتخب الكرواتي أول منتخب يتأهل لنصف النهائي.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن تيتي قرر مغادرة المنتخب البرازيلي رسميًا بعد وداع المونديال ، حيث أشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية إلى أنه قدم استقالته إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب الكرواتي تأهله من الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي مونديال 2022..