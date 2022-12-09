المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

واشنطن تعلن مساعدات جديدة لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد المسيّرات

9 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار “لتعزيز” دفاعاتها ضد الطائرات المسيّرة خصوصا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار قريبا لمنح أوكرانيا قدرات جديدة لتعزيز دفاعاتها الجوية وتمكينها من التعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة”.

وأضاف أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني أيضا ذخيرة مدافع هيمارس، وهو نظام مدفعي دقيق وشديد الفعالية محمول على مركبات مدرعة خفيفة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الخميس أن جيشه سيواصل ضرباته ضد البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ردا على الهجمات التي تنسبها موسكو إلى كييف ولاسيما استهداف جسر القرم الذي دمر جزئيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم بشاحنة مفخخة.

وترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 19,3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
9 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بوريل: النزاع يظهر افتقار الاتحاد الأوروبي لقدرات دفاعية “حيوية”

8 ديسمبر، 2022

بوتين يؤكد أن روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة

8 ديسمبر، 2022

عزل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو واعتقاله وتنصيب نائبته

8 ديسمبر، 2022

الولايات المتحدة تؤكد مجددا معارضتها شن تركيا عملية عسكرية في سوريا

8 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى