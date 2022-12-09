واشنطن تعلن مساعدات جديدة لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد المسيّرات

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار “لتعزيز” دفاعاتها ضد الطائرات المسيّرة خصوصا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار قريبا لمنح أوكرانيا قدرات جديدة لتعزيز دفاعاتها الجوية وتمكينها من التعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة”.

وأضاف أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني أيضا ذخيرة مدافع هيمارس، وهو نظام مدفعي دقيق وشديد الفعالية محمول على مركبات مدرعة خفيفة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الخميس أن جيشه سيواصل ضرباته ضد البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ردا على الهجمات التي تنسبها موسكو إلى كييف ولاسيما استهداف جسر القرم الذي دمر جزئيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم بشاحنة مفخخة.

وترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 19,3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.