مونديال 2022: كرواتيا تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

ابتسمت ركلات الترجيح للمرّة الثانية توالياً لكرواتيا فهزمت البرازيل 4-2 (الوقت الاصلي صفر-صفر والإضافي 1-1) لتبلغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم الجمعة على استاد المدينة التعليمية.

تقدّمت البرازيل في الوقت الاضافي بهدف لنجمها نيمار في الدقيقة 105+1، لكن كرواتيا ادركت التعادل بواسطة برونو بتكوفيتش (117).

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والارجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة 2-4.