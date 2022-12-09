ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر الى خادم الحرمين الشريفين

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه حفظه الله والوفد المرافق خلال حضور سموه القمتين العربية – الصينية والخليجية – الصينية والدورة ال43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض مما كان لها وقع بالغ وتعبيرا حقيقيا عن عمق الروابط والوشائج الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب سموه حفظه الله عن ثنائه وتقديره للجهد الكبير المبذول والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوفود المشاركة بهذه القمم مما يؤكد على المكانة الرفيعة والدور الرائد اللذان يحظى بهما البلد الشقيق على الساحتين الإقليمية والدولية آملاً سموه حفظه الله أن تحقق قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات أهدافها المنشودة في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وفي تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالحها المتبادلة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة وموفور العافية وطول العمر وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيد من التقدم والرفعة والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.