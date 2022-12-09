انطلاق قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

انطلاق قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

9 ديسمبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

ولي العهد السعودي: بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية

نستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني

ستظل دول الخليج مصدرا موثوقا للطاقة في العالم”

ما وصلت إليه الصين يعتبر قصة نجاح

الرئيس الصيني: مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية

العلاقات الصينية الخليجية تقوم على الثقة المتبادلة بين الجانبين

علينا تعزيز التعاون والثقة ودعم تعددية الأقطاب وعدم التدخل في شؤون الغير

بيجين تشيد بمجهودات دول مجلس التعاون وعلينا ترسيخ الثقة المتبادلة لمواجهة التحديات العالمية

الصين ستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج

سنحرص في السنوات المقبلة لبناء معادلة جديدة للتعاون في مجال الطاقة

سنعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة

سنواصل دعمنا الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي كي تحافظ على أمنها واستقرارها

سنتشارك مع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة النووية

جهودنا تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية

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9 ديسمبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

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