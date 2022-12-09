“الداخلية”: ضبط 335 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاجون

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط ما يقارب 335 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاجون تقدر قيمتها بأكثر من مليوني دينار كويتي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اشرف على الضبطية بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والمدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد.

ونقل البيان عن الشيخ طلال الخالد قوله إن “التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع وتستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا”.

وأعرب عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية.

وأوضح البيان انه تم خلال هذا العملية ضبط مليون حبة كبتاجون وإحباط تهريب نحو 80 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر وإحباط محاولة إدخال 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة عبر أحد المنافذ الحدودية.

وأضاف أن التعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفر أيضا عن ضبط 235 كيلوعراما من مادة الحشيش المخدرة في محاولة تهريبها عن طريق البحر في قضيتين مختلفتين وتقدر قيمة كل المضبوطات بأكثر من مليوني دينار كويتي مشيرا إلى أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.