ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء اللبناني في مقر إقامة سموه بالرياض

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء اللبناني في مقر إقامة سموه بالرياض

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة في القمة العربية – الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم.