أمين “مجلس التعاون” يشيد بنجاح الوساطة الاماراتية السعودية التي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا

أمين “مجلس التعاون” يشيد بنجاح الوساطة الاماراتية السعودية التي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بالوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأكد الحجرف في بيان اليوم الخميس أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

كما أشاد الحجرف بتعاون حكومة الولايات المتحدة وحكومة روسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

وأعلنت وزارتا الخارجية الاماراتية والسعودية في وقت سابق اليوم نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان للافراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأخلت السلطات الروسية اليوم الخميس سبيل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في صفقة تبادل أسرى مع الولايات المتحدة لتطلق واشنطن بالمقابل سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ان السلطات الروسية أخلت سبيل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بعد “مفاوضات شاقة ومكثفة مشيرا إلى أن غراينر في طريق عودتها الى الولايات المتحدة.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن “نعرب عن تقديرنا العميق لشركائنا العديدين الذين ساعدوا في تحقيق هذه النتيجة”.