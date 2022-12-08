استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس بالقرب من بلدة (عابود) شمال غرب مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الفتى ضياء الريماوي (17 عاما) وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أصاب خمسة فتية من بلدة (بيت ريما) حيث اعتقل اثنان منهم وأبلغ الجانب الفلسطيني باستشهاد أحدهما فيما جرى نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفيات الفلسطينية.

ومن جانبها قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان انه تم استلام جثمان الشهيد الريماوي ونقل الى مجمع فلسطين الطبي.

وذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت) أن جيش الاحتلال أطلق النار على الفتية أثناء القائهم الحجارة باتجاه المركبات الإسرائيلية.

يذكر أن شابين شقيقين كانا قد استشهدا الأسبوع الماضي من بلدة (بيت ريما) كما شيع الفلسطينيون اليوم جثامين أربعة شهداء ثلاثة في محافظة (جنين) وآخر في (رام الله).

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام ارتفعت إلى 217.