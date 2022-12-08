وكيل الداخلية: تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات الأمنية لحماية الأمن الداخلي

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الخميس ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات الأمنية العسكرية والمدنية لإبراز العمل الأمني المشترك وصولا إلى جاهزية القطاعات المنفذة لحماية الأمن الداخلي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤس الفريق البرجس قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي للاجتماع التنسيقي الثالث لها لبحث التجهيزات اللازمة لبدء التمرين المشترك (تعاون 1) للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية وتوحيد المفاهيم واستعراض السيناريوهات والإجراءات في الحالات الطارئة.

ولفت الفريق البرجس إلى أهمية تحقيق أقصى مستويات الاستفادة من تلك الخطط التدريبية لرفع القدرات الأمنية ورفع جاهزية الجهات المشاركة لمواجهة التحديات والظروف المختلفة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدؤوبة لبرامج التدريب والوقوف على مستوى الوحدات والأجهزة المنفذة للوحدات ومستوى الاتصال والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد بجهود وزارة الدفاع على الدعم لإنجاح التمرين مؤكدا توفير كل الإمكانات والدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية.

واستمع الفريق البرجس إلى شرح من قيادات القيادة التنسيقية لآليات تنفيذ برامج التدريب بغية التنسيق العملياتي الأمني والعسكري للجهات المشاركة والوصول إلى مستوى الجاهزية اللازمة والاستعداد لأي طارئ.