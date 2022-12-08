“الهلال الأحمر الكويتي” يؤكد أهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا التغيرات المناخية

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس أهمية رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين بقضايا التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان ودوره في مجابهتها من أجل الحفاظ على البيئة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح صحفي على هامش (ورشة العمل التأسيسية لتغير المناخ) التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الورشة تهدف إلى توعية المجتمع والباحثين بأضرار التغير المناخي.

وأضاف الزيد أن الورشة عقدت على مدى ثلاثة أيام وبحثت أثر تغيرات المناخ على التنمية المستدامة والبعد الإقليمي والدولي لها وكيفية مواجهة الأخطار البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية على كافة الأصعدة لا سيما دولة الكويت.

وذكر أن الورشة تأتي ضمن الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية ودمج التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات إضافة إلى تدريب المتطوعين على التعامل مع التغيرات المناخية وإدارتها في تقديم المساعدات الإنسانية عند تعرض الدول للكوارث الطبيعية.

وأوضح أن الورشة أوصت بتضمين المناهج التعليمية الثقافة البيئية وكذلك التنسيق مع منظمات المجتمع المدني للقيام بحملات توعوية في المدارس والجامعات عبر إقامة محاضرات تخصصية بهذا الشأن علاوة على تنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بإدارة الأزمات لتوعية المجتمع.

وأفاد بأن الورشة تناولت أيضا دور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة أزمة المناخ من خلال تسخير العمل الإنساني في الحد من الآثار السلبية الحالية والمستقبلية والتكيف معها.