المدرب الإسباني لويس إنريكي

مونديال 2022: إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

8 ديسمبر، 2022
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أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب منتخبه الأول لويس إنريكي، بعد إقصاء “لا روخا” من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان الخميس “أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار”. وتولى إنريكي (52 عاماً)، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

وبعد فوز ساحق على كوستاريكا افتتاحاً 7-0 هو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2. وفي ثمن النهائي، استحوذت الكرة أمام المغرب، بيد أنها خسرت أمامها بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.

المصدر
أ ف ب
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8 ديسمبر، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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