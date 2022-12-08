أسامة الشاهين يوجه سؤالين إلى وزيري النفط وشؤون الإسكان والتطوير العمراني

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا بشأن مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن الخدمات في مطار الكويت الدولي.

ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير النفط

تقدمت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص إلى مؤسسة البترول الكويتية بكتاب يتضمن (المطالب المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص الواجبة التطبيق)، استندت إلى أسانيد قانونية وأدلة لا تدع مجالا للشك في أحقية مطالبهم المشروعة، وبما أن توجه الدولة نحو تشجيع العمالة الوطنية للانخراط في العمل بالقطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات بيئة مناسبة للعمالة الوطنية في محاولة منها للقضاء على البطالة، وإيمانا منا بمشروعية مطالب إخواننا العاملين في القطاع النفطي الخاص، ولرفع الظلم الواقع عليهم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

هل بحثت هذه المطالب ورد عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذت حيال تنفيذ هذه المطالب؟ يرجى تزويدي بالمراسلات في هذا الشأن -إن وجدت-. هل تضمنت اللائحة التنفيذية بشأن العاملين بالقطاع النفطي الخاص (المعمول بها حاليا) أي نصوص تمنح هؤلاء العمال أحقية التمتع بالمزايا المقررة بالقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ومساواتهم بزملائهم في القطاع النفطي الحكومي من عدمه؟ في حال وجود مثل هذه النصوص، يرجى تزويدي بها، أما في حال خلو اللائحة التنفيذية من مثل هذه النصوص، فما سبب ذلك حيث يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969؟ ما أسباب عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية على العمالة الوطنية في عقود شركة نفط الخليج – عمليات الوفرة والخفجي – أسوة بالشركات الأخرى؟ إن كان التعذر بوجود شريك، فما أسباب عدم حفظ حقوق الموظفين بما أنهم يعملون داخل حدود الدولة، ويجب تطبيق قوانين الدولة عليهم، وكذلك تعديل القوانين الصادرة من دائرة العقود للحفاظ على حقوق العمالة الوطنية ومراكزهم القانونية؟

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

لما كانت المطارات الدولية هي الواجهة الأولى لأي دولة كونها تمثل المستوى الحضاري للدولة وتقدمها، لذا يجب أن تولي الدول اهتماما بمطاراتها والخدمات التي تقدمها سواء كانت جوية أو أرضية.



وحيث إن المسافرين يشتكون من سوء الخدمات الأرضية لمطار الكويت الدولي ومطار الكويتية ومن تأخر الأمتعة، إضافة إلى الازدحام عند مسار الأمتعة لا سيما في موسم السفر، كما تشهد بوابات المطار (المغادرون – القادمون) فوضى كبيرة من المركبات الخاصة والأجرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

هل تابعت الإدارة العامة للطيران المدني سوء الخدمات الأرضية من تأخر الأمتعة وغيرها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتطوير الخدمات الأرضية؟ هل أعدت الإدارة دراسة للقضاء على الازدحام عند بوابات القادمين أو المغادرين وتكدس المركبات الخاصة والأجرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة.