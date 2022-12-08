ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد يصل إلى السعودية

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمم “الخليجية” و”الخليجية-الصينية” و”العربية-الصينية”

8 ديسمبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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8 ديسمبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

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