ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمم الخليجية والخليجية-الصينية والعربية-الصينية

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمم الخليجية والخليجية-الصينية والعربية-الصينية

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية – الصينية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.