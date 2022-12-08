ونتر وندرلاند الكويت تطلق نسختها الأولى في ديسمبر 2022

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية المهندس محمد أحمد السقاف استعداد الشركة لتدشين النسخة الأولى من فعاليات “ونتر وندرلاند الكويت” الذي يأتي بعد توجيهات القيادة السياسية في الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة على دولة الكويت وأبناء الوطن وايضا ضمن حرص لجنة المشروعات التنموية الكبرى برئاسة معالي الشيخ طلال الخالد الصباح التي كلفت بدورها معالي وزير المالية بتوفير مرفق ترفيهي بالسرعة الممكنة ليكون جاهزا في شتاء 2022.

وأضافت نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المشروعات السياحية عاليه الحميضي أن “ونتر وندرلاند الكويت ” هو نتيجة العمل المثمر الذي قام فيه الفريق المكلف من وزارة المالية حيث قام الفريق خلال فترة وجيزة بدأت منذ 23 سبتمبر 2022 في إيجاد أفضل السبل لإنشاء مرفق ترفيهي والاستعانة بشركة عالمية متخصصة بالترفيه لإطلاق النسخة الأولى من هذا المشروع.

كلمة الشريك الإستراتيجي (زين)

قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: “سعيد جداً اليوم بالتواجد معكم للإعلان عن رعاية زين الرسمية لفعالية “ونتر وندرلاند الكويت”، أكبر مشروع ترفيهي مُتكامل من نوعه في البلاد خلال موسم الشتاء، وذلك بالتعاون مع زملائنا في شركة المشروعات السياحية”.

وأضاف الخشتي بقوله: “تعوّد المجتمع الكويتي على رؤية زين دائماً في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد عاماً بعد عام، لنضيف إليها بصمتنا الخاصة، ونعكس من خلالها قيم علامتنا التجارية “زين عالم جميل”، ونشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة”.

وتابع قائلاً: “لقد لمسنا اهتماماً بالغاً من قبل القطاع العام لإنجاح هذا المشروع الترفيهي الحيوي في فترة زمنية قياسية، وفي مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وحرصنا على مد جسور التعاون فيما بيننا لنُثبت الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف المشاريع التنموية بالدولة”.

وبيّن الخشتي: “إن للقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ وهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة السياحية في الدولة، وقد حرصنا أشد الحرص أن نكون جُزءاً من قصة نجاح هذا المشروع الضخم، خاصةً وأنه يقع في الموقع القديم لحديقة الشعب الترفيهية التي لطالما رسمت الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال والعائلات والشباب على مر الأجيال، وصنعت الذكريات الأجمل، ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيين”.

وأضاف بقوله: “من المثلج للصدر أن نرى مثل هذه المشاريع الكبيرة وقد بُنيت بسواعد أبناء الكويت، ابتداءً من المُشغّل للمشروع إلى الجهات المُشاركة والمطاعم والمقاهي والرعاة والمتطوعين ومُقدّمي الدعم اللوجستي وغيرهم، مع الحرص على إضافة الطابع العالمي من خلال الألعاب العالمية التي تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان والسلامة “.

واختتم الخشتي قائلاً: “كما تعوّدتم منّا، سنتواجد في “ونتر وندرلاند” على طريقتنا الخاصة طوال الأشهر الأربعة بإذن الله، ولدينا العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعددناها خصيصاً للجمهور، والتي سنكشف عنها قريباً، ونتمنى كل التوفيق لزملائنا في اللجنة المنظمة، ونراكم على خير قريباً لنستمتع معاً بأجمل الأوقات”.

كلمة الشريك الإستراتيجي (بيت التمويل الكويتي)

وذكر نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في “بيتك”، يوسف الرويح، يسعدنا في بيت التمويل الكويتي “بيتك”، ان نكون الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي لمشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهو أحد اهم المشاريع الاستراتيجية التي جرى تنفيذها تحت اشراف وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية الكويتية.

ان تواجد “بيتك” في هذا الحدث الكبير يؤكد مكانته الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والتنمية الشاملة، حيث من خلال رعاية هذا المشروع الرئيسية والحصرية يكون “بيتك” داعم للمبادرات التي تهم المجتمع وداعم للمشاريع الكويتية الصغيرة المشاركة في الحدث بما يتماشى مع استراتيجية “بيتك” في دعم المشاريع الشبابية الكويتية.

بفضل الله كنا السبّاقين في المساهمة في دعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهذا يعكس التزام “بيتك” تجاه المجتمع وحرصه على التواجد في المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة انطلاقا من مكانته المرموقة كواحد من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت.

ويسعدنا ان نعلن أيضا ان “بيتك” وانطلاقا من ريادته المصرفية وتميزه في تعزيز تجربة العملاء والجمهور، سيقوم بتزويد المشروع الذي يعتبر وجهة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، ويقع على مساحة مئة الف متر مربع، بأجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع عبر الاجهزة والقنوات الالكترونية، مع ربط المشاريع الصغيرة الكويتية المشاركة بإدارة الخدمات المصرفية للشركات لدى “بيتك” وفتح قناة تواصل جديدة مع فئة الشباب في مكان حيوي يخدم استراتيجية البنك بدعم وتقديم افضل الخدمات للشباب الكويتي.

وفي الختام، أود ان أثمّن جهود وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية، وكافة القائمين على مشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي أنجز في وقت قياسي، متمنيا دوام التقدم والازدهار لبلدنا الحبيبة الكويت، والتوفيق للجميع.

المشغل العالمي

قال جون لوري الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة إيفانت باي ساينشور Events by Cynosure المشغل العالمي لقد قمنا بتوريد وتزويد أكثر من عشرين لعبة مذهلة ومتنوعة من أرجاء أوروبا، بما في ذلك القطار الأفعواني “وايلد ماوس” (Wild Mouse) ولعبة “جنغل ريفر لوغ فلوم” (Jungle River Log Flume) من هولندا، وذلك تمهيداً لتدشين حدث ترفيهي متميز يحتوي على تجارب مبهجة لجميع أفراد الأسرة.

ويتمتع فريقنا بخبرة عملية شملت عدداً من المشاريع الضخمة والناجحة حول العالم، بما في ذلك العمل في منتجع “القرية العالمية” الترفيهي في دبي، و”وورلد كارنيفال” في هونغ كونغ، و”كريسماس وييل” في باريس وعجلة المرصد (observation wheel) في منتجع “ونتر وندرلاند” الترفيهي الافتتاحي الكائن في هايد بارك بلندن.

ولقد كان أمراً فائق الروعة أن سنحت لنا الفرصة الآن لجلب خبرتنا العملية إلى دولة الكويت، وأن أكون هنا شخصياً لأتولى الإشراف على عمليات تركيب وسلامة الألعاب والمعدات. ولقد استمتع فرقنا بالعمل في جزء مختلف من العالم وبالانغماس في الثقافة الكويتية.

ونحن متلهفون لرؤية الزوار وهم يستمتعون وينشؤون ذكريات خاصة مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم.

لقد كان العمل مع فريق “ونتر وندرلاند” رائعاً، ونحن نتطلع إلى تطوير علاقتنا خلال السنوات المقبلة لنواصل بناء منتجع “ونتر وندرلاند” ونحوّله إلى واحد من أفضل المنتجعات الترفيهية على مستوى المنطقة.

وزارة المالية

وأوضح مستشار وزير المالية فاضل محمود الدوسري أن هذا المشروع السياحي المميز سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين وأن هذا المشروع الترفيهي سيكون حجر الاساس للتعاقد مع شركات عالمية والدخول في شراكات استراتيجيه لتطوير قطاع السياحة في دولة الكويت، وانه قد جرى اختيار موقع حديقة الشعب لتنفيذ «ونتر وندرلاند الكويت»، مبينا ان حديقة الشعب تعتبر الموقع الأكثر جاهزية لاحتضان هذه الفعالية.

وذكرت مستشار وزير المالية نوره القبندي أن هذا المشروع يمتاز بالهوية الوطنية من خلال توفير ما يقارب 100 فرصة تجارية حصرية للشركات المحلية، خاصة العلامات التجارية الكويتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إن المشروع مشغل من خلال الطاقات الشبابية الكويتية بالتعاون مع الشركة العالمية.

وأضافت المهندسة فاطمة الصقعبي أن المشروع يُنفذ بطريقة المسار السريع بالتعاون بين شركة المشروعات السياحية والجهات المختصة، وعند الانتهاء منه سيكون سابقة في تنفيذ المشاريع الترفيهية بمدة إنجاز تقل عن 60 يوم، وهذا دليل على التوجُّه الجاد في الاعتناء بقطاع الترفيه.

وأشاد المهندس بدر المحمد بدعم كافة أجهزة الدولة وتعاونها في تسخير كافة طاقاتها للمساعدة وشكر جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم و مسؤولياتهم بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع الترفيه والمشاريع التنموية في دولة الكويت.

المشغل المحلي

وختم خالد صلاح الساير المدير الشريك في لوكل فليفر المشغل المحلي ل”ونتر وندرلاند الكويت” أن حلم الترفيه أصبح واقعاً اليوم وذلك بسواعد أبناء وشباب الكويت بدعم ومباركة القيادة السياسية المؤمنة بالطاقات الوطنية، ومؤكدا أن هناك ترقب كبير من الجميع سواء مواطنين أو مقيمين لافتتاح واحد من أهم المشاريع الترفيهية في البلاد.

وأضاف الساير: لدى أهل الكويت من مواطنين ومقيمين لهفة واشتياق كبير لهذا النوع من المشاريع والذي تم إنجازه بطاقات وكوادر وطنية حيث قمنا كمشغل محلي لهذا المشروع بالبحث عن أصحاب الطاقات الشبابية الوطنية ممن لديهم مشاريع وطنية تخدم هذا المشروع وبالتالي تم خلق نوع من الشراكة معهم حتى يكون النجاح الاكبر بأيد وسواعد وطنية خالصة هدفها السامي هو خدمة أهل الكويت.

وأكد أن هذا المشروع السياحي المميز سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين، خصوصًا في ظل الَفعاليات المتنوعة التي ستجذب الكثيرين التي تضم أحداث رياضية وايضا عروضا موسيقية ومسرحية الى جانب ألعاب ضخمة ومتنوعة وكذلك عروض الخدع البصرية ومطاعم متنوعة.

صورة جماعية للمنظمين والرعاة في موقع مشروع ونتر وندرلاند الكويت