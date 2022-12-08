استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في “جنين”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مدينة (جنين).

وذكرت الوزارة في بيان أن الشهداء الثلاثة هم عطا الشلبي (46 عاما) وطارق الدمج (32 عاما) وصدقي زكارنة (22 عاما) فيما اصيب شابان آخران خلال عدوان الاحتلال الذي استمر ساعات عدة.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح للصحفيين إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارة إسعاف معيقة نقل الجرحى إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونشرت القناصة على أسطح المباني ودارت مواجهات عنيفة واشتباك مسلح مع المقاومين.

وزعمت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية أن قوات الجيش اقتحمت المدينة لاعتقال ثلاثة ممن تدعي أنهم “مطلوبون” ووقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين دون إصابات في صفوف الجيش.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة (جنين) الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.

وكان الشاب مجاهد حامد (32 عاما) استشهد مساء أمس الأربعاء بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال النار بالقرب من (رام الله) بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار على معسكر لجيش الاحتلال.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 216 شهيدا بواقع 164 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.

وكثفت قوات الاحتلال عدوانها على الفلسطينيين هذا العام لاسيما بعد أن أطلقت حملة أسمتها (كاسر الأمواج) استهدفت ناشطين فلسطينيين تحديدا في (نابلس) و(جنين) بزعم منع تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين.