جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في “جنين”

8 ديسمبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مدينة (جنين).

وذكرت الوزارة في بيان أن الشهداء الثلاثة هم عطا الشلبي (46 عاما) وطارق الدمج (32 عاما) وصدقي زكارنة (22 عاما) فيما اصيب شابان آخران خلال عدوان الاحتلال الذي استمر ساعات عدة.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح للصحفيين إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارة إسعاف معيقة نقل الجرحى إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونشرت القناصة على أسطح المباني ودارت مواجهات عنيفة واشتباك مسلح مع المقاومين.

وزعمت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية أن قوات الجيش اقتحمت المدينة لاعتقال ثلاثة ممن تدعي أنهم “مطلوبون” ووقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين دون إصابات في صفوف الجيش.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة (جنين) الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.

وكان الشاب مجاهد حامد (32 عاما) استشهد مساء أمس الأربعاء بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال النار بالقرب من (رام الله) بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار على معسكر لجيش الاحتلال.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 216 شهيدا بواقع 164 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.

وكثفت قوات الاحتلال عدوانها على الفلسطينيين هذا العام لاسيما بعد أن أطلقت حملة أسمتها (كاسر الأمواج) استهدفت ناشطين فلسطينيين تحديدا في (نابلس) و(جنين) بزعم منع تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين.

المصدر
كونا
الوسوم
8 ديسمبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مقتل 131 مدنيا على الأقل في الكونغو الديموقراطية على يد متمردي “إم 23” في أواخر الشهر الماضي

8 ديسمبر، 2022

وزير الخارجية السعودي: استضافة الرياض للقمم الثلاث تؤكد العزم المشترك نحو تعزيز العلاقات المتميزة

8 ديسمبر، 2022

الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

7 ديسمبر، 2022

المبعوث الأمريكي لليمن: لا يمكن للولايات المتحدة وحدها إنهاء الأزمة اليمنية

6 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى