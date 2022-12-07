وزير الخارجية السعودي: استضافة الرياض للقمم الثلاث تؤكد العزم المشترك نحو تعزيز العلاقات المتميزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن استضافة الرياض لقمة (سعودية – صينية) وعقد (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية) تؤكد على عزم المملكة والصين والأشقاء في منطقتنا الخليجية والعربية نحو تعزيز العمل المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بلداننا بما يحقق المزيد من النمو والازدهار لشعوبنا ودولنا.

وقال الأمير فيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاربعاء إن العلاقات بين المملكة والصين استراتيجية ووثيقة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق المستمر منوها بما أسهمت به اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى من تطوير للعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطوات متسارعة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرة (الحزام والطريق) اللتان تطرحان فرصا واعدة للتعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة مبينا أن الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة والمركز الأول كوجهة للصادرات والواردات السعودية منذ عام 2018 مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 309 مليارات ريال (نحو 4ر82 مليار دولار) في العام 2021 بزيادة 39 بالمئة عن العام 2020.

وأكد الأمير فيصل أن المملكة تتطلع للعمل مع الصين الصديقة والأشقاء في دول الخليج والدول العربية من خلال القمم الثلاث التي تستضيفها العاصمة الرياض على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وذلك تحقيقا لتطلعات دولنا وشعوبنا نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار للجميع.