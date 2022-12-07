الاتحاد الاوروبي: شركات الطيران ستضطر الى دفع ثمن انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون

سيتعين على شركات الطيران دفع كلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لرحلاتها داخل أوروبا، مع الغاء الحصص المجانية التي استفادت منها حتى الآن، لكن الرحلات الدولية ستظل معفية، وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه الأربعاء في الاتحاد الأوروبي.

النص الذي تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات طويلة من قبل النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يندرج في خطة المناخ الأوروبية الواسعة. بالإضافة إلى الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي، سيطبق أيضًا على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو سويسرا، لكنه يستثني حاليًا الرحلات بين أوروبا وباقي العالم وفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي.

تخضع الرحلات الجوية داخل أوروبا لسوق حصص انبعاثات الكربون(ETS)حيث يمكن لشركات الطيران شراء وتبادل “حقوق التلوث” المطلوبة لتعويض انبعاثاتها، مثل الصناعيين وشركات الطاقة.

لكن كانت حتى الآن تمنح حصصًا مجانية تغطي القسم الأكبر من انبعاثاتها لمساعدتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.

وهو امتياز قرر النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الغاءه تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة:25% من هذه الحصص “المجانية” اعتبارًا من 2024 و25% اضافية في 2025 على أن تلغى كليا في 2026.

سيحول جزء من الإيرادات المحصلة من بيع الحصص إلى صندوق الابتكار الأوروبي لدعم التقنيات المفيدة للمناخ.