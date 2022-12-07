الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

نزاهة: إحالة فيادي سابق وإشرافيين بوزارة الإعلام للنيابة العامة

7 ديسمبر، 2022
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أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين للنيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وشبهة جريمة التزوير التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة.

وأكدت (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها وتثمن دور المُبلغين في ممارسة دورهم لمساعدة الهيئة للوصول للمعلومات عن وقائع الفساد وملتزمة بنفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة.

المصدر
نزاهة
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7 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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