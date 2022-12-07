وول ستريت تواصل خسائرها وسط تصاعد مخاوف الركود وهبوط أسهم أبل

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تحذيرات من ركود يلوح في الأفق من مصرفيين كبار في وول ستريت، فيما هبطت أسهم أبل على خلفية توقعات محللين بخفض شحنات هواتف آيفون.

وتراجع تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 لخامس جلسة على التوالي ومؤشر ناسداك للجلسة الرابعة على التوالي، حيث تراجعا بفعل انخفاض نسبته 1.4 في أسهم شركة أبل بسبب خفض مورجان ستانلي حجم المستهدف لشحنات آيفون نظرا لوجود حالات تعطل في الإنتاج في مصنع فوكسكون في الصين.

وتأثرت الأسواق أيضا بتعليقات متشائمة من مسؤولين تنفيذيين كبار في مجموعة جولدمان ساكس وجي.بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا ترجح بأن ركودا يتراوح من معتدل إلى أكثر وضوحا يلوح في الأفق.

وتزايدت مؤخرا مخاوف من أن مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ربما يلتزم بدورة زمنية أطول لرفع أسعار الفائدة في أعقاب تقارير قوية حول الوظائف وقطاع الخدمات.

وفي الساعة 9:54 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 80.70 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 33515.64، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.07 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة عند 3929.19، وخسر مؤشر ناسداك المجمع 70.86 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة عند 10944.03 نقطة.