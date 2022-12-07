“المهندسين الكويتية”: حريصون على المشاركة بالفعاليات العربية الداعمة للتنمية المستدامة

قال أمين سر جمعية المهندسين الكويتية المهندس فهد العتيبي اليوم الأربعاء إن مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي ال12 للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تأتي في إطار الاهتمام الكبير التي توليه دولة الكويت لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تحت عنوان (التعليم من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة: ركيزة النمو المستدام في عالمنا العربي) مؤكدا أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب المشتركة.

وأوضح العتيبي ان الجمعية حريصة على المشاركة في جميع المؤتمرات والفعاليات العربية التي تناقش وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن جمعية المهندسين الكويتية هي جمعية نفع عام تسهم في توفير كل الامكانات لتطوير وريادة المهندس الكويتي والكوادر الوطنية الى جانب تقديم وإتاحة جميع البرامج والأفكار والدراسات أمام الجهات الرسمية للدولة في إطار تنمية الوطن والمواطن.

ولفت الى حرص الكويت على دعم جمعيات النفع العام والمجتمع المدني والعمل الأهلي وبذل الجهود الكبيرة لصقل المواهب الشبابية بما يخدم مصلحة الوطن.