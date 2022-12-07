وزارة الإعلام الكويتية

“الإعلام” تطلق منصة تفاعلية لتأهيل وتدريب الإعلاميين الجدد والكوادر الوطنية

7 ديسمبر، 2022
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أعلنت إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية في وزارة الإعلام اطلاق منصة تفاعلية من خلال (code QR) لمؤسسات الدولة الحكومية وجمعيات النفع العام المختلفة التي تعنى بتأهيل وتدريب الإعلاميين الجدد والكوادر الوطنية لتمكينهم بالمجال الإعلامي.

وقال مدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية في الوزارة أحمد الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المنصة التفاعلية تقدم خدماتها التدريبية والتأهيلية والدورات المتخصصة في مجال الإعلام والصحافة لمختلف المؤسسات الإعلامية والأفراد المهتمين في هذا المجال.

وأوضح الظفيري أن المنصة تهدف إلى تحفيز إعلاميي المستقبل وصقل مهاراتهم عبر تقديم دورات مجانية أو برسوم مخفضة مؤكدا حرصهم على تشجيع كل من لديه قدرات إعلامية ويرغب إلى تطويرها.

وأكد أن المشروع يأتي إيمانا من قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة بتحقيق مبدئي التشاركية والتكامل في المسؤولية الاجتماعية تجاه إعلاميي المستقبل من أجل تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.

وذكر أن إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية تعمل أيضا على تصميم كتيب ارشادي كمرجع للاعلاميين والمهتمين إذ يجمع كل ما يستجد في مجال تأهيل وتدريب الإعلاميين في جميع الجهات الحكومية والأهلية.

المصدر
كونا
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7 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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